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Март радует настоящим теплом
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6 Марта 2017 15:35

Март радует настоящим теплом

Климатическая норма превышена на 5-7 градусов. Но ложкой дегтя в первые дни весны могут стать сильные дожди. Температура воздуха ночью не опустится ниже 1 градуса со знаком плюс, а вот днем ожидается потепление до 7 градусов. Теплая погода будет преобладать и в самый весенний праздник. В связи со значительным потеплением в столице и области запрещен выход на лед.

  

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