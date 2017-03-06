Март радует настоящим теплом

6 Марта 2017 15:35

Климатическая норма превышена на 5-7 градусов. Но ложкой дегтя в первые дни весны могут стать сильные дожди. Температура воздуха ночью не опустится ниже 1 градуса со знаком плюс, а вот днем ожидается потепление до 7 градусов. Теплая погода будет преобладать и в самый весенний праздник. В связи со значительным потеплением в столице и области запрещен выход на лед.