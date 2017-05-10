Марина Романовская о праздничных мероприятиях в Витебске

9 Мая 2017 20:58

В северном регионе Беларуси праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, продолжаются и сейчас. На главной площади Витебска в эти минуты звучат песни военных лет, артистам подпевают тысячи гостей праздника. Концертные и развлекательные программы сегодня прошли во всех больших и малых городах. Наш корреспондентпродолжит.

Праздник Великой Победы в северном регионе встречают семьями. В Витебске, в райцентрах и даже небольших поселках сегодня все идут к монументам с цветами. И, конечно, в числе почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны.

В Ушачском районе цветы легли к бронзовой фигуре партизана. Мемориальный комплекс "Прорыв" хранит память о подвиге народных мстителей в годы Великой Отечественной войны. Предприняв отчаянную попытку прорыва ценою собственных жизней, им удалось вывести из вражеского окружения более пятнадцати тысяч мирных жителей.

Многолюдно сегодня и у бюста Героя Советского Союза, Героя социалистического труда Петра Машерова. В годы войны он был одним из организаторов подполья и партизанского движения. Сегодня к монументу несли венки и живые цветы.

Праздничные концертные и развлекательные программы объединили тысячи жителей северного региона. Весь день на площади Победы в Витебске играли духовые оркестры. Песни военных лет звучали и в парке Победителей.

Майский вальс прозвучал также и в исполнении народного хора ветеранов. Анна Кагукина едва сдерживает слезы. Для малолетнего узника трудового лагеря День Победы - как второй день рождения.

В эти минуты в областном центре праздник продолжается. Концерт на площади Победы собрал тысячи жителей и гостей областного центра. Все с нетерпением ждут праздничного салюта, который разукрасит небо ровно в 23:00.