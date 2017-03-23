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Общество
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24 Марта 2017 10:20

Марат Марков назначен Председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал"

Председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал" назначен Марат Марков, сообщили БелТА на телеканале.

Собрание акционеров ОНТ поддержало предложение Президента Республики Беларусь о назначении Марата Маркова руководителем телеканала.

Ранее Марат Марков работал заместителем начальника идеологического управления Администрации Президента. В декабре 2011 был назначен Главой государства на должность заместителя Председателя Белтелерадиокомпании. Являлся автором и ведущим программы "Крупным планом".
  

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