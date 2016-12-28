28 Декабря 2016 08:09

Марафон добрых дел продолжают государственные эксперты. Накануне работники ведомства посетили подшефный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации номер 2 - на западе Минска. К ребятам сотрудники Госкомитета судебных экспертиз пришли не с пустыми руками.

Юрий Овсиюк, зампредседателя Госкомитета судебных экспертиз, главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси: "ГКСЭ уже третий год осуществляет шефство над нашим центром. Естественно, мы осуществляем шефство и привносим праздничное настроение не только в Новый год. Но в эти праздничные дни хотелось бы выступить в роли посланников Деда Мороза. В этом году мы подготовили подарки: мебель, сладости, технику".

В свою очередь, малыши удивляют гостей новогодними представлениями. К праздничному концерту дети ответственно готовятся практически целый год.