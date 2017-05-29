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Маги, экстрасенсы, ясновидящие и шарлатаны. Обсуждаем в ток-шоу “Форум”
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29 Мая 2017 07:01

Маги, экстрасенсы, ясновидящие и шарлатаны. Обсуждаем в ток-шоу “Форум”

Уникальный дар или криминальный талант? Маги, экстрасенсы, ясновидящие и… шарлатаны, зарабатывающие на доверии. Битва добра и зла - сегодня в студии ток-шоу "Форум".

  

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