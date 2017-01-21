Любители русской бани соревновались в Полоцком районе

22 Января 2017 12:03

Здесь прошел банный чемпионат. Испытание паром и веником участники проходили весь день. Рекорды устанавливали в личном и командном зачетах. Самые смелые не упустили возможность окунуться в прорубь. Наш корреспондент Марина Романовская на себе прочувствовала все тонкости банных процедур.

Александра Жигунова на чемпионат привела не ирония судьбы, а давняя традиция - ходить в баню по субботам. Участник жаркого состязания убежден: русская баня не только бодрит, но и укрепляет здоровье.

Соревнование проходит в личном и командном зачетах. Одновременно в парилке находятся по три участника. Четвертый - судья. Его задача - фиксировать время. Свой личный рекорд здесь есть у всех.

В парилке - около ста градусов. Выдержать такую температуру под силу не каждому. Поэтому обязательное условие чемпионата - большой стаж парения. Для самых смелых соревнование продолжается на свежем воздухе. Окунаться в прорубь без подготовки специалисты не рекомендуют. Начинать нужно с малого.

У проруби участников тоже ждут с таймером. Среди самых выносливых моржей и Лариса Морочковская. Свое первое испытание ледяной водой прошла более пятнадцати лет назад.

Банный чемпионат в Полоцком районе проходит уже несколько лет. Здесь его уже считают своим брендом. Даже веники заготавливают большими партиями. Предпочтение отдают березовым.

Проигравших здесь не бывает. А вот желающих испытать себя на выносливость в следующем турнире прибавилось. Опытные парильщики советуют начинать подготовку уже сейчас, чтобы потом пар был действительно легким.