Любителей фигурного катания и хоккея готовы принимать открытые ледовые площадки

18 Января 2017 15:28

Катки водой залиты. Всего в столице их 48, и плюс 27 хоккейных коробок. Ледовые площадки есть в каждом районе Минска, адреса самых больших на ваших экранах.

В Минске работают и два мобильных катка - у "Чижовка-Арены" и у Дворца спорта. Кроме того, хоккейные коробки появились около школ: они бесплатные, коньки для детей можно взять в учреждениях образования. По сравнению с прошлым годом количество ледовых площадок сократилось до 48. Отказались от тех, что не пользовались спросом.

В Минске также подготовлено 16 лыжных трасс и сорок пунктов проката зимнего инвентаря.

А вот покататься на коньках, как и в прошлые годы, минчане не смогут на Октябрьской площади и у Национальной библиотеки.