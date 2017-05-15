Лудчицкая высота

14 Мая 2017 21:18

"У незнакомого поселка, на безымянной высоте..." - Матусовский и Баснер написали, а Бернес исполнил эту песню. Будто бы, для этих мест. Ведь по всей земле белорусской бесчисленное множество уголков, пропитанных кровью, трагедией, болью и героизмом, связанных с Великой Отечественной войной и Великой Победой. И, конечно же, не все места, принявшие на себя тяжелые испытания, отмечены памятными знаками. Иначе пришлось бы испещрить ими всю нашу землю: до того она горела, вначале сжигаемая врагом, после - под ногами врага.

И все же памятников немало. В День Победы как-то принято больше говорить о грандиозных мемориалах - символах страны и о масштабных братских захоронениях. А ведь сила подвига простого солдата как нельзя лучше запечатлена и в маленьких могилах-камнях белорусских прилесков и полей. Возникают они до сих пор в результате поисковых операций, благодаря волонтерам и ветеранам, которые еще помнят те дни и могут рассказать редкие подробности тех сражений.

Между деревней Таймоново и агрогородком Лудчицы, параллельно центральной трассе Могилев - Гомель, проезжающих неожиданно встречает грандиозный памятник. Девятиметровая фигура на высоте десятка метров - это старик-гусляр. Правая рука застыла во взмахе, левая перебирает струны - о чем играет Баян?

Что это - плач по убитым или гимн Победе? Вокруг фигуры памятника до сих пор ходят разные легенды. Очевидно одно: увенчанный изваянием и опоясанный шестью горельефами курган увековечил один из подвигов Великой Отечественной.

Быховский Курган славы - о подвиге освобождения Беларуси. В 1944-м здесь, между местечками Лудчицы, Таймоново, Яново и Новый Быхов, завязались кровопролитные бои - рота 556-го полка 169-й стрелковой дивизии 40-го стрелкового корпуса под командованием Петра Качура стала выбивать немцев с земли, загоняя их в знаменитый "бобруйский котел". Цепочка "котлов" - территорий тотального, с разных сторон, окружения, в которые загонялся и уничтожался враг, была продуманной стратегией операции "Багратион". В результате "бобруйского котла" была уничтожена группировка более чем из 40 тысяч гитлеровцев. Началом же этого успеха стали нехрестомайтийные Лудчицы. Высота на военном сленге обозначенная как 150 и 9.

Правильнее сказать - не Лудчицкая высота, а Лудчицкие высоты. Довоенный ландшафт этой местности был сплошь во взгорках и маленьких курганчиках. Так рельеф района когда-то исторически сформировал ледник, но в военное время высота - это всегда преимущество, и его наши бойцы использовали еще в июле 1941 года. Ведь именно в начале войны здесь проходили важные бои под Быховом. 102-я стрелковая дивизия Красной армии в течение месяца сдерживала натиск немецкой армии, а точнее - танковых войск Гудериана.

Тогда, в 1941-м, Лудчицы потерпели неудачу. Под Быховом наши бойцы до конца сдерживали натиск и практически все здесь же и полегли: силы были неравны. В начале войны вмиг повзрослевшие местные детишки после боев собирали и хоронили погибших.

Через два года после первого боя Лудчицы повторили подвиг. Летом 1944-го в ходе операции "Багратион" командир Качур, отвечавший за окружение и уничтожение бобруйской вражеской группировки, по приказу из ставки верховного главнокомандования создал сильный передовой отряд и провел отвлекающий маневр, который увел противника от основного направления Первого Белорусского фронта.

В школьном музее агрогородка Лудчицы называют цифру: победа наших - это убитых сотни гитлеровцев. Это успех роты Мартынова. Вот оно - лицо героического командира - увековечено в камне. И еще пятеро: Петр Виниченко, Сундуткали Искалиев, Иван Борисевич, Гулям Якубов и Галактион Размадзе. Выбраны не по идеологическим причинам. Все - Герои Советского Союза!

Если можно так сказать, то в этой грандиозной насыпи - полный интернационал. Ведь во времена Великой Отечественной войны здесь полегли бойцы - представители всех союзных республик. И вот когда насыпали, когда торжественно открывали этот курган, семьи и родственники погибших каждый из своей Родины привез по горсти земли и оставил здесь, в Беларуси. Так что, Лудчицкая высота - это и русская, и белорусская, и украинская, и грузинская, и узбекская земля воедино.

Через 40 лет после Победы на Лудчицкую высоту вернулся и бросил в курган горсть грузинской земли выживший в том бою Галактион Размадзе. Остался в живых и командир 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии Петр Качур. В 60-ых именно он в память о Лудчицких событиях инициировал создание мемориала. Его поддержал фронтовик Георгий Борисов - главный редактор быховской газеты. Изначально памятник задумывался вот таким: макет скульптурной группы выглядел тиражно, и Министерство культуры БССР того времени оценило работу как "выполненную на низком идейно-художественном уровне и нерекомендованную к сооружению". Авторами новой композиции стал коллектив: скульпторы Белоусов и Летун, архитекторы Белянкин и Мызников. Десятиметровая фигура Баяна на насыпанном кургане символизирует вечность и в то же время подчеркивает: места здесь древнейшие. Буквально напротив памятника - Яновское городище эпохи раннего Железного века.

Она запечатлена в картинах местных мастеров и вдохновляет на творчество юных художников. Для быховчан Лудчицкая высота была и остается священным местом. На главные государственные праздники сюда собираются и местные, и приезжие. Забвения памятнику нет, несмотря на отдаленность от столицы. И сегодня под шелест этих берез и с напутствием каменного Баяна уходят в армию современные ребята.