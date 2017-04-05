Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Лучших представителей Московского района чествовали в столице
Общество
RSS
Лучших представителей Московского района чествовали в столице
Скачать Поделиться

5 Апреля 2017 15:22

Лучших представителей Московского района чествовали в столице

Торжественное мероприятие приурочили к юбилею - району исполняется 40 лет. Благодарности и грамоты за успешную работу и вклад в развитие района получили более 70 представителей разных предприятий, медицинских и учебных заведений. Во время церемонии впервые вручили почетную районную награду - нагрудный знак "За заслуги".

К 40-летию района также проводят выставки и презентации. Торжественные мероприятия продолжатся до конца недели.

  

Другие новости

Неделя восстановления леса Тыдзень аднаўлення лесу 05.04.2017 15:18 / Общество Неделя восстановления леса

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =