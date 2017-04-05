Лучших представителей Московского района чествовали в столице

5 Апреля 2017 15:22

Торжественное мероприятие приурочили к юбилею - району исполняется 40 лет. Благодарности и грамоты за успешную работу и вклад в развитие района получили более 70 представителей разных предприятий, медицинских и учебных заведений. Во время церемонии впервые вручили почетную районную награду - нагрудный знак "За заслуги".

К 40-летию района также проводят выставки и презентации. Торжественные мероприятия продолжатся до конца недели.