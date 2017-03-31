Лучших естествоведов определили во время республиканской олимпиады по географии

31 Марта 2017 15:26

Лучших естествоведов определили в столице во время республиканской олимпиады по географии. В этом году в соревнованиях участвовали более 100 школьников из всех уголков страны. Это ученики с 7 по 11 класс. Олимпиада проходила в три этапа. Кроме отличных знаний по предмету, участники должны были продемонстрировать еще и безукоризненное владение английским языком.

Из победителей олимпиады сформировали сборную команду страны. И после еще одного отборочного тура лучшие школьники представят Беларусь на международных соревнованиях по географии, которые в августе пройдут в Сербии.