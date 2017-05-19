19 Мая 2017 12:15

Оперативность и качество. Лучших бойцов выбирают в Вооруженных силах страны. Начался второй этап отборочного тура конкурса "Воин Содружества". Соревнования проходят на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В конкурсе участвуют военнослужащие, команды военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны и оперативных командований. Наравне с мужчинами в первенстве соревнуются и представительницы слабого пола.

Во втором этапе отборочного тура участвуют 28 человек, среди них 7 девушек. В финале судьи отберут всего 5. Это и будет команда, которая представит нашу страну на международном конкурсе "Воин Содружества".