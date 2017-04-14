Лучшие заведения Минска определят эксперты

15 Апреля 2017 21:32

Отдохнуть вкусно и со вкусом - лучшие заведения белорусской столицы определят эксперты. Специально к проведению в Минске вторых Европейских игр стартовал масштабный проект Мингорисполкома. Оценку от целой команды специалистов получит каждое кафе, ресторан, бар, а также буфеты и столовые.

Какие заведения получат высший балл и где ознакомиться с рейтингом - знает Диана Ревякова.

Штрафов даже при наличии нарушений не будет. А вот оценку месту, где можно подкрепиться, обязательно дадут. В зависимости от того, насколько готово кафе, ресторан, бар, буфет или столовая к приему посетителей, владельцу столичного заведения выдадут вот такой сертификат с баллами от одного до пяти. В рейтинге на отметку можно смело опираться, в комиссии, проводящей мониторинг, серьезный состав.

С чек-листами команда проверяющих на протяжении двух лет будет посещать еженедельно в среднем по 15 заведений столицы. Этого, по подсчету специалистов, вполне достаточно, чтобы к 2019 году, когда Минск примет вторые Европейские игры вместе с тысячами гостей, в рейтинг попали уже все кафе и рестораны столицы.

Рейтинг кафе и ресторанов в Минске только столичная мэрия составляет уже не первый раз, подобный список Мингорисполкомом был создан еще в 2015 году, тогда критерии оценки касались лишь соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. На этот раз мониторинг дополнен - эксперты оценивают чистоту и порядок, и даже атмосферу не только внутри кафе или ресторана, но и возле него.

А вот мнение потребителя в этом рейтинге учитывать не будут.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

"Потому что это субъективно. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то горько, кисло и т. д. Поэтому не учитываем. В обязательном порядке у нас входит вопрос о ведении книги замечаний и предложений, где наши граждане пишут либо пожелания, либо жалобы, и будет учитываться рассмотрение данных жалоб".

Владельцы заведений, опираясь на перечень заданных им вопросов, находят новый перечень более объективным, чем, например, отзывы посетителей в Интернете.

Первые резиденты рейтинга кафе и ресторанов Минска появятся на сайте столичной мэрии уже на следующей неделе, поэтапно его будут обновлять.