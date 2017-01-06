Лучшие социальные работники со всех регионов страны получили государственные награды

5 Января 2017 19:19

Сегодня в Беларуси отмечают День работников социальной защиты. С праздником сотрудников соцслужбы поздравил Глава государства. А несколько часов назад к поздравлениям в Доме профсоюзов присоединились заместитель премьер-министра страны Василий Жарко, зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина, министр главного социального ведомства Валерий Малашко и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. От имени правительства государственные награды в торжественной обстановке получили лучшие социальные работники со всех регионов страны. Всего же в столицу приехало более 350-ти представителей отрасли.

Валерий Малашко, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Министерство труда и социальной защиты - это не только социальная помощь, социальная поддержка, это и уровень доходов населения. И сегодня в рамках поручения Президента мы очень много работаем над совершенствованием оплаты труда бюджетной сферы, государственных служащих. Это тоже такой достаточно сложный механизм, который мы должны сегодня усовершенствовать".

Людмила Слепцова, директор Вилейского территориального центра социального обслуживания населения: "Наверное, основная задача и предназначение человека, который приходит в эту сферу, - это желание быть рядом с человеком, которому нужна помощь. Сегодня очень много льгот и гарантий предоставляется и молодым семьям, и людям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Это и различные выплаты, социальная поддержка".

Ежедневно около 40 тысяч социальных работников в Беларуси помогают инвалидам, пожилым, одиноким людям, а также многодетным семьям. Сегодня в стране постоянно работает около 150-ти центров соцобслуживания и 80-ти отделений дневного пребывания.