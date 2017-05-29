Лучшие школьные мемориальные отряды определили в столице

29 Мая 2017 15:20

Ежегодно с сентября по май старшеклассники несут почетный караул памяти у Вечного огня на площади Победы. Таким образом отдают дань памяти тем, кто не вернулся с войны. Чтобы выбрать победителей среди постовых, оценивают строевую подготовку, теоретические знания и выполнение дисциплины. Почетные грамоты в этом году получили несколько десятков столичных школьников.

Столичные школьники несут почетный караул памяти на посту №1 уже тридцать три года. За это время участниками мемориальных отрядов стали более 25 000 минчан.