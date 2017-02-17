17 Февраля 2017 15:03

Уже в статусе международного заработал пункт пропуска "Лоша - Шумскас" на белорусско-литовских рубежах. Как сообщает Госпогранкомитет, пересекать границу через него можно будет круглосуточно, но только на легковом автотранспорте.

Как ожидается, международный статус пункта "Лоша - Шумскас" позволит снизить нагрузку в "Каменном Логе", географически он расположен как раз между "Каменным Логом" и "Котловкой". Пока говорить об отсутствии нагрузки на привычных направлениях в Литву рано, по информации ГПК на 11 часов утра, через пункт пропуска "Лоша" прошли пока только 20 автомобилей.

Олег Ляшук, начальник управления Государственного пограничного комитета Беларуси: "Транспортные средства пересекать должны государственную границу общей массой до 3,5 тонны при наличии 8 посадочных мест и плюс 9 место водительское. Что касается пешеходного движения, в данном пункте пропуска в связи с его переводом в статус международного, оно отменено. Прорабатывается вопрос по пропуску там и иной категории транспортных средств, таких как грузовых порожних транспортных средств. Но этот вопрос только в проработке".

Напомним, ранее в "Лоше" работал упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могли лишь жители приграничья.