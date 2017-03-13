Лосенка спасли могилевские инспекторы природоохраны

13 Марта 2017 19:07

А помогли им ученики агролесотехнического колледжа. Годовалый лесной житель запутался в браконьерском силке из проволоки. Нашли его раненного и уставшего. Чтобы освободить животное, специалистам пришлось набросить на него сеть и обездвижить. Затем снять с шеи металлический капкан и обработать раны. После счастливого спасения лось убежал в лес. По словам инспекторов, если бы помощь не пришла вовремя, животное могло погибнуть.