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Лосенка спасли могилевские инспекторы природоохраны
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13 Марта 2017 19:07

Лосенка спасли могилевские инспекторы природоохраны

А помогли им ученики агролесотехнического колледжа. Годовалый лесной житель запутался в браконьерском силке из проволоки. Нашли его раненного и уставшего. Чтобы освободить животное, специалистам пришлось набросить на него сеть и обездвижить. Затем снять с шеи металлический капкан и обработать раны. После счастливого спасения лось убежал в лес. По словам инспекторов, если бы помощь не пришла вовремя, животное могло погибнуть.  
  

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