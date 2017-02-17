Лось 10 месяцев живет в крестьянском подворье

17 Февраля 2017 15:34

В Мядельском районе приручили лося! Прошлой весной его нашли в лесу егери и передали в фермерское хозяйство. Животное быстро освоилось и теперь украшает подворье. Репортаж Юлии Токарь.

Буквально с порога гостей приветливо встречает лось. Рогатый вот уже 10 месяцев живет в этом крестьянском подворье, что в Мядельском районе. Светлане Цайко, работнице фермерского хозяйства, из леса егери принесли его совсем слабым. Самостоятельно даже не держался на ногах.

Ухаживать за подопечным было непросто. Лосенку не подходит молоко коровы - кормили козьим каждые два часа. А сейчас у животного рацион разнообразный.

На 14-ти гектарах есть где разгуляться лосенку, озорник любит побегать вместе со щенком Тобиком.

В отдельном вольере здесь живут олени и лани. В инкубаторе выращивают индоуток и декоративных кур. Некоторое время здесь жил волк, его также вскормили с детства. В гостеприимном доме, словно в том теремке, каждому находится и уютный уголок, и внимание.