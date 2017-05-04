Литва полностью устранила проблемы с оборудованием на белорусско-литовской границе

3 Мая 2017 21:03

Однако очереди сохраняются. Почти 350 автомобилей в ожидании въезда на территорию Евросоюза. Так, в пункте пропуска "Каменный Лог" собралось 220 грузовых автомобилей. В "Котловке" выезда ожидают 30 фур, в "Беняконях" - 54. В "Привалках" обстановка чуть лучше - там 40 большегрузов. Как сообщает Госпогранкомитет, 2 мая у литовской стороны возникли проблемы с работой таможенного оборудования, что и привело к задержкам с оформлением граждан и транспорта. За ситуацией на границе в режиме онлайн можно следить на сайте ведомства.