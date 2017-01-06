7 Января 2017 12:01

С появлением на небе первой звезды верующие начали собираться за праздничным столом. После Рождества начнутся Святки – 12 дней до 19 января. В это время верующие вспоминают события рождения и крещения Спасителя. Сегодня литургии в православных церквях продолжаются. В Свято-Петропавловском соборе Минска работает наш корреспондент Наталья Тарасюк (прямое включение).