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Литургии в православных церквях продолжаются
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7 Января 2017 12:01

Литургии в православных церквях продолжаются

С появлением на небе первой звезды верующие начали собираться за праздничным столом. После Рождества начнутся Святки – 12 дней до 19 января. В это время верующие вспоминают события рождения и крещения Спасителя. Сегодня литургии в православных церквях продолжаются. В Свято-Петропавловском соборе Минска работает наш корреспондент Наталья Тарасюк (прямое включение).

 

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