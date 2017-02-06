Лилия Ананич: Беларуси необходима технологическая трансформация телевещания

6 Февраля 2017 15:09

Беларуси необходима технологическая трансформация телевещания. Об этом сегодня говорила глава Мининформа на итоговой коллегии ведомства. По словам Лилии Ананич, телекомпаниям необходимо перейти к вещанию в формате HD. Именно такие планы Белтелерадиокомпании были оглашены на встрече. Говорили здесь и о проблемах рекламного рынка в медиа, подвели также итоги 2016. Специалисты и медиаэксперты отмечают позитивные изменения в развитии онлайн-форматов как телевещания, так и печатной прессы, а также в информационных лентах в соцсетях.

Лилия Ананич, Министр информации Беларуси: "Реализовано очень много знаковых международных проектов, журналистских проектов. Вы знаете наши выставки, наши форумы. Мы активно работали в продвижении наших интересов в вопросах международного сотрудничества, буквально уже подготовлены новые соглашения с Египтом, со Шри-Ланкой, с рядом других государств".

Марат Марков, заместитель Председателя Белтелерадиокомпании: "В 2016 году мы многие проекты перевели в действительно классную студию. Они получили новый формат, новое звучание. Мы впервые использовали такое понятие, как полноценная выездная студия, на крупнейших мероприятиях. И, откровенно говоря, вот такими новостными новинками мы будем удивлять и в 2017 году".

Уже в среду в Минске откроется международная книжная ярмарка. Здесь соберутся ведущие издатели более чем из 30 стран. На выставке будут представлены лучшие белорусские новинки.