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Лидия Ермошина вручила удостоверения избранным членам Центральной комиссии
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21 Декабря 2016 19:04

Лидия Ермошина вручила удостоверения избранным членам Центральной комиссии

 И сегодня на первом заседании нового состава Центризбиркома Лидия Ермошина вручила удостоверения  избранным членам Центральной комиссии. Ее заместителем вновь назначен Вадим Ипатов. А вот на должность секретаря впервые избрана женщина. Этот пост заняла Елена Дмухайло. Срок полномочий действующего состава рассчитан на 5 лет.

Новый состав Центризбиркома уже включился в большую работу. Специалисты изучают рекомендации миссии ОБСЕ по выборам. Итоговый доклад ЦИК  планирует представить Главе государства в конце января. На начало года запланирован и ряд зарубежных визитов.  Центризбирком получил приглашение наблюдать за президентскими выборами в Туркменистане и парламентскими  в Армении.

 

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