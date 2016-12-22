Общество
21 Декабря 2016 19:04
Лидия Ермошина вручила удостоверения избранным членам Центральной комиссии
И сегодня на первом заседании нового состава Центризбиркома Лидия Ермошина вручила удостоверения избранным членам Центральной комиссии. Ее заместителем вновь назначен Вадим Ипатов. А вот на должность секретаря впервые избрана женщина. Этот пост заняла Елена Дмухайло. Срок полномочий действующего состава рассчитан на 5 лет.
Новый состав Центризбиркома уже включился в большую работу. Специалисты изучают рекомендации миссии ОБСЕ по выборам. Итоговый доклад ЦИК планирует представить Главе государства в конце января. На начало года запланирован и ряд зарубежных визитов. Центризбирком получил приглашение наблюдать за президентскими выборами в Туркменистане и парламентскими в Армении.
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