Ледовые скульптуры появились в Минске

13 Февраля 2017 15:34

Благодаря морозной погоде в столице появились ледовые скульптуры. "Минск-Арена", Дворец спорта, Троицкое предместье и Национальная библиотека из ледяшек украсили парк 900-летия Минска. Скульптурные композиции изо льда и снега сделали школьники, а творческую фантазию не ограничивали. Экспозиция в парке простоит, сколько позволит погода.