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Ледовые скульптуры появились в Минске
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13 Февраля 2017 15:34

Ледовые скульптуры появились в Минске

Благодаря морозной погоде в столице появились ледовые скульптуры. "Минск-Арена", Дворец спорта, Троицкое предместье и Национальная библиотека из ледяшек украсили парк 900-летия Минска. Скульптурные композиции изо льда и снега сделали школьники, а творческую фантазию не ограничивали. Экспозиция в парке простоит, сколько позволит погода.

  

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