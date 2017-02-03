Лед движению - не помеха

3 Февраля 2017 19:17

В Сети появилось видео, где брестские школьники катаются по улицам города на коньках. К сильной гололедице в ряде регионов Беларуси в последние дни привели сложные погодные условия: январский снег, затем - оттепель и вновь морозы. Автор ролика показывает, что кататься по ледяным дорогам вполне комфортно.