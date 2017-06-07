8 Июня 2017 15:35

На период летних каникул больше временных вакансий для минских школьников. Всего будет открыто около 4 тысяч рабочих мест для старшеклассников. Лагеря труда и отдыха будут работать все лето. Временную занятость предлагают почти 200 организаций и учреждений.

Надежда Сербиненко знает, как провести каникулы не только весело, но и с пользой. Учебный год закончился, а энтузиазм работать остался. Для этих школьников первый месяц каникул пройдет с пользой. Ученики с седьмого по десятый класс из разных школ Советского района в центре дополнительного образования занимаются шитьем, валянием, а еще озеленяют город - тем самым зарабатывают первые собственные деньги.

Рабочий день для школьников длится от четырех с половиной до семи часов (в зависимости от возраста). Минимальный заработок - 265 рублей.

Предложить школьникам летнюю работу в Минске готовы 186 организаций и учреждений - школы, колледжи, центры дополнительного образования, коммунальные предприятия города и не только.

Найти дополнительную занятость школьники могут и в минском зоопарке. Сейчас здесь работают 33 ученика. Они выполняют несложные работы - убирают, ухаживают за растениями и помогают готовить обед для животных.

Работает в зоопарке и восьмиклассник Глеб Молотков. Юношу вдохновило записаться в лагерь одно - увлечение экзотическими ползунами.

Контактировать с обитателями зоопарка школьникам нельзя - в целях безопасности. А вот ухаживать за тропическими растениями как раз позволяется.

В нынешнем году шансов трудоустроиться на каникулах у минских школьников стало больше, чем в прошлом году. Этим летом будет открыто около 4 тысяч вакансий.

Записаться в лагеря труда и отдыха еще есть возможность. Для этого школьники могут обратиться в районные отделы трудоустройства.