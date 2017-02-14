Квадроциклы под учет

13 Февраля 2017 21:05

Со следующего года управлять этим транспортным средством смогут лишь те, у кого будет соответствующая водительская категория. Такая мера вынужденная, ведь для своих лихих поездок зачастую водители квадроциклов выбирают места либо с повышенной опасностью (например, автомагистрали), либо сельхозугодья, что приносит весомый ущерб аграриям. Как будут бороться с нарушителями, узнавал

Это поля в Минском районе. Однако после того как здесь устроили гонки местные владельцы квадроциклов, угодья больше напоминают полигон. Оно и не удивительно. Взгляните на эти покрышки. В большинстве случаев они рассчитаны на бездорожье, болото и другие непроходимые места, но никак не для полей, где растут озимые.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "Если устанавливаются факты, что именно этими лицами при езде на квадроцикле были нанесены повреждения, то эта информация передается в местный исполнительно-распорядительный орган для того, чтобы там установили ущерб и смогли привлечь этого человека к административной ответственности".

Пока взаимоотношения между водителями квадроциклов и сотрудниками дорожной милиции не регулируются ни одним правовым документом. Милиционеры говорят, что ездить по дорогам общего пользования на этом транспорте нельзя. Но возникает логичный вопрос: "Где тогда можно?".

Также правоохранители пришли к выводу, что пора бы разграничить все виды квадроциклов. Ведь одни машины имеют больше общего с джипом, нежели с мотоциклом. Кстати, именно такие экземпляры и перепахали поле в Минском районе.

Андрей Шаранда, старший инспектор по особым поручениям отдела УГАИ МВД Беларуси: "Снегоболотоходы малогабаритные АТВ - это машины, имеющие шины низкого давления, вездеходовский рисунок протектора и приводы мотоциклетного типа. Мотовездеходы УТВ - это схожие по конструкции машины, но приводы управления автомобильного типа".

А еще шоссейный квадроцикл. Четко выучить, где, что, нужно будет уже в ближайшее время. Ведь для того, чтобы управлять этими транспортными средствами в следующем году, нужно будет соответствующая категория. К примеру, на шоссейный квадроцикл хватит категории А, а вот чтобы сесть за руль мотовездехода и снегоболотохода, придется выучиться на тракториста-машиниста и зарегистрировать своего железного коня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Ездить со всеми соответствующими документами владельцам квадроциклов нужно будет уже со следующего года. Если же документы были утеряны, то придется пройти еще одну процедуру – отвезти четырехколесного друга в ГАИ. Там специалисты определят, к какому классу относится машина, и какая именно категория нужна для ее управления.

А это результат мониторинга. Рейд накануне провели сотрудники ГАИ совместно с бойцами МЧС. Ловили нарушителей даже с помощью квадрокоптера. В итоге задержать удалось 7 нарушителей, которые ездили, где хотели и как хотели, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, в Минском районе нетрезвый отец устроил заезд со своим семилетним сыном. Свой поступок мужчина пытался оправдать тем, что сегодня квадроциклом можно управлять, как угодно. Что ж, совсем скоро появится целый свод правил, который расставит все точки над і. Планируется, что изменения будут внесены и в правила дорожного движения.