26 Февраля 2017 21:35

Белорусский народ всегда относился к своим корням, к истории с почтением. Куропаты должны стать общенациональным мемориалом. Такое мнение высказали эксперты круглого стола, который прошел по инициативе газеты "СБ. Беларусь сегодня". Участие в дискуссии приняли журналисты, историки, ученые - они высказывали свои точки зрения по непростой теме. Периодически вокруг этой территории возникает ажиотаж. По мнению экспертов, с темы Куропат нужно снять искусственную политизированность. Это место могло бы стать символом скорби в память о жертвах репрессий 20-50-х годов минувшего столетия.

В лесном массиве за Зеленым Лугом в конце 80-х годов было обнаружено массовое захоронение. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению - какое количество людей нашли там свое последнее пристанище. Как привести в порядок Куропаты, как лучше увековечить память невинно убитых, каким должен быть памятник или памятный знак - это тема для дальнейшего публичного обсуждения. По идее, должны подключиться и общество, и власть. Участниками круглого стола будет подготовлен специальный пакет предложений.

Во вторник, 28 февраля, на страницах газеты будет опубликована печатная версия беседы, а в эфире "Беларусь 1" в рамках специального проекта в этот день можно будет увидеть, как проходило обсуждение непростой темы.