25 Марта 2017 21:10

Единая задача каждого из нас - сохранить страну, ее историю, традиции и ценности. Ведь наше будущее строится уже и определяется духовным здоровьем нации и правильными моральными принципами. У нас одна страна, как и история, и от нас зависит, чтобы некоторые ее страницы не повторились никогда. Напоминание о таких событиях - Куропаты. Сегодня эта территория на несколько часов стала местом консолидации белорусов - здесь прошла акция по благоустройству. Представители различных предприятий, организаций и общественных объединений. Свой вклад внесли и просто неравнодушные белорусы, а таких было не мало. Ведь Куропаты должны стать общенациональным мемориалом. К акции присоединилась и наша съемочная группа.

Рассказывает Влада Карницкая.

После тяжелой трудовой недели на заводе Денис Глушанин не пожалел ни времени, ни сил даже в субботу. В урочище Куропаты приехал с самого утра. Чтобы больше времени было на работу.

Об особой акции в особом для белорусского народа месте стало известно в середине недели. Убрать бурелом и очистить лес от мусора предложила Федерация профсоюзов Беларуси. И инициативу услышали, причем во всех уголках страны. Сегодня сюда приехали многие общественные объединения, в том числе и неравнодушные люди из регионов.

Присоединилась к акции и творческая интеллигенция страны. Например, издательский дом "Звезда" - почти полным составом.

Массовые захоронения здесь были обнаружены еще в конце 80-х. С тех пор вокруг Куропат не стихают дискуссии. Сейчас в итоге общественных обсуждений ясно - это место не для поиска исторической истины, а как минимум трагический урок для общества. Урок, который необходимо помнить, чтобы понимать, как важно сохранять мир и обладать здравым политическим смыслом.

Министерством культуры нашей страны объявлен конкурс. Свою концепцию мемориала творческие коллективы и авторы могут предложить до 25 апреля. Кроме того, начали собирать средства на его строительство. В стороне не должен остаться никто - дело то всенародное. Ведь границы нового мемориала пусть еще и не проходят на бумаге, но уже точно проходят в сердце каждого из нас.

До сих пор каждое межсезонье порядок здесь наводил Боровлянский спецлесхоз - на его балансе эти 70 гектаров земли. Работы хватало. Специалисты говорят, появится мемориал - порядка, разумеется, станет больше. Исчезнут и последствия неуместных пикников.

Вместо символа провокаций - Куропаты должны стать общенациональным мемориалом. А памятный знак, воздвигнутый здесь, – символом скорби в память о жертвах репрессий минувшего столетия.

Без сомнения это место отражает трагические страницы в истории Беларуси. Но сегодня, без преувеличения оно стало местом консолидации белорусского народа. Политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы. Здесь собрались люди вне зависимости от вероисповедания или убеждений - всего несколько сотен человек.

Работали усердно несколько часов, несмотря на промозглую погоду. Убирали мусор, пилили сухие деревья. Бурелом с этих мест машины будут вывозить еще несколько дней. При этом пообещали, что трудовая акция здесь - не последняя. Ведь коллективный труд, равно как и коллективная память, укрепляет и сплачивает всех, кто неравнодушен к истории. А, значит, и к будущему своей страны.