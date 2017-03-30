Общество
30 Марта 2017 15:14
Купить пневматику смогут только совершеннолетние
Чтобы получить и продлить разрешение на владение огнестрельным оружием, придется получить медицинскую справку. Нововведение вступит в законную силу с 26 апреля этого года. Также на пресс-конференции правоохранители рассказали, что с конца апреля приобрести пневматические пистолеты смогут только совершеннолетние. И пояснили, что такой шаг - скорее, мера на опережение, нежели необходимость.
Еще одна эффективная мера по выводу из незаконного оборота огнестрельного оружия - акция "Арсенал". В этом году мероприятия по всей стране начнутся 3 апреля и продлятся 5 дней. В это время каждый, кто добровольно принесет в милицию свой незарегистрированный пистолет или ружье, не понесет абсолютно никакой ответственности.
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