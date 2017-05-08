Кульминацией праздника станет вечерний концерт телепроекта "Площадь Победы"

9 Мая 2017 09:21

В программе - не только музыкальные и театральные перформансы. Впервые в белорусской столице ожидается масштабное 3D-шоу. На большом экране зрители увидят основные моменты Великой Отечественной войны: от героической обороны Брестской крепости до освобождения Минска и победной весны. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Беларуси под управлением Виктора Бабарикина.

Прямую трансляцию концерта телепроекта "Площадь Победы" будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало в 21:30. В этой связи "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.

Финальным же аккордом станет зрелищный фейерверк в 23:00. Салют прогремит одновременно в пяти точках Минска, а также во всех областных центрах.