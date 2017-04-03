Общество
3 Апреля 2017 15:21
Кто лучше знает птиц - определили во время конкурса "Мудрый филин"
Десять команд из всех районов Минска поучаствовали в тематических играх. Отличали птиц по голосам, определяли силуэты хищных орлов и ястребов, а также рассказывали о чубатом жаворонке - птице года. По результатам испытаний победила команда школьников из Партизанского района.
До 5 апреля подведут итоги еще одной номинации конкурса - на лучший птичий домик. После все искусственные гнезда отправятся к своим будущим жильцам. Их разместят в Ботаническом саду.
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