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Кто лучше знает птиц - определили во время конкурса "Мудрый филин"
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3 Апреля 2017 15:21

Кто лучше знает птиц - определили во время конкурса "Мудрый филин"

Десять команд из всех районов Минска поучаствовали в тематических играх. Отличали птиц по голосам, определяли силуэты хищных орлов и ястребов, а также рассказывали о чубатом жаворонке - птице года. По результатам испытаний победила команда школьников из Партизанского района.

До 5 апреля подведут итоги еще одной номинации конкурса - на лучший птичий домик. После все искусственные гнезда отправятся к своим будущим жильцам. Их разместят в Ботаническом саду.  

  

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