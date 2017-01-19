Крещенское купание в центре Минска

19 Января 2017 15:22

Вот уже 10 лет в этот особенный день в спорткомплексе "Олимпийский" любой желающий может окунуться в священную воду. Ровно в 7 утра освятили все бассейны и первыми посетителями стали около ста человек во главе с директором комплекса. Открытый бассейн, теплая баня и горячие напитки. Здесь царит атмосфера праздника и, конечно, дежурит бригада медиков.

Уже известно, что возможностью окунуться в священную воду здесь воспользуются и сотрудники Национального олимпийского комитета. Спорткомплекс сегодня открыт для всех желающих до 8 вечера.