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Крещенское купание в центре Минска
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19 Января 2017 15:22

Крещенское купание в центре Минска

Вот уже 10 лет в этот особенный день в спорткомплексе "Олимпийский" любой желающий может окунуться в священную воду. Ровно в 7 утра освятили все бассейны и первыми посетителями стали около ста человек во главе с директором комплекса. Открытый бассейн, теплая баня и горячие напитки. Здесь царит атмосфера праздника и, конечно, дежурит бригада медиков.

Уже известно, что возможностью окунуться в священную воду здесь воспользуются и сотрудники Национального олимпийского комитета. Спорткомплекс сегодня открыт для всех желающих до 8 вечера.

  

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