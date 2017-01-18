Крещенский сочельник сегодня отмечают православные верующие

18 Января 2017 12:00

Торжественные литургии проходят в храмах с самого утра. И одним из главных считается обряд освящения воды. В отличие от Малого, которое в церквях проходит круглый год, это освящение Великое. После него вода в любом источнике считается целительной.

В эти минуты у Свято-Духова кафедрального собора Минска находится наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение). Буквально с этих минут верующим открыт доступ к главной крещенской святыне - святой крещенской воде. Только что в православных храмах Беларуси завершился чин Великого водосвятия – это значит, вся вода – и в специальных сосудах церковных, домашних, и во всех открытых водоемах (на реках, озерах) – "все водное естество" получило особое свойство. Испокон веков, еще наши предки верили и передали эту веру нам, современникам: именно крещенская вода обладает самой целительной, самой энергетически мощной, врачующей, изгоняющей злых духов, силой.

У Свято-Духова кафедрального собора, где мы сейчас находимся, несмотря на то, что само Богоявление наступит только в полночь, уже вовсю работает крещенское "водоснабжение" - по традиции здесь оборудована целая система, позволяющая сразу нескольким десяткам человек набирать воду. Но очереди все равно есть – традиционно очень много желающих запастись крещенской водой и люди не ждут завтрашнего собственно крещенского дня. И в этом тоже особенность праздника.

Богоявление начинается с сочельника, 18 января. И не с вечера, а с раннего утра. Специальные службы во всех православных храмах начались сегодня в 8 (самое позднее в 9 часов утра) и будут продолжатся в течение дня до позднего вечера. Почему так? Дело в том, что предкрещенское богослужение считается одним из трех самых длительных и сложных в церковном году. По продолжительности и многокомпонентности его можно сравнить разве что с пасхальным или рождественским. Служба настолько масштабная, что в течение суток ее делят на несколько этапов с паузами. Так, например, в Свято-Духовом кафедральном соборе, где мы сейчас находимся, только что завершилась первая часть предпраздничного богослужения. Оно началось с Царских часов – это специальный комплекс молитв, псалмов и песнопений. После отзвучала литургия Василия Великого и, самое сегодня главное, состоялось Великое водосвятие. В самом храме в сосуд с водой был погружен крест. Одновременно и на улице перед храмом также священник совершил чин Великого водосвятия.

К слову, Великим оно называется неслучайно. Мы знаем, что воду в церкви освящают круглый год – это называется Малое водосвятие. На особо же важные праздники, например, в пасхальные дни и на Крещение, освящение воды приобретает особое значение. И вода крещенская, как мы знаем, может храниться не день и не два – годами и десятилетиями.

Рядом со мной – священнослужитель Свято-Духова кафедрального собора клирик и протоиерей Владимир Долгополов (видео).

Напомним, что на православном календаре завершаются Святки – святые праздничные недели после Рождества Христова. Завтра – один из самых больших и торжественных праздников – Богоявление или Крещение Господне. День установлен в честь евангельского события: более двух тысяч лет тому назад в водах реки Иордан Иоанн Креститель крестил тридцатилетнего Иисуса Христа. Это праздник святой воды. Кстати, купели, которые принято вырезать в виде креста, так и называют - иорданки - в честь места крещения Сына Божьего.