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Кремль отметил солидарность Беларуси с Россией в трауре
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26 Декабря 2016 15:02

Кремль отметил солидарность Беларуси с Россией в трауре

Как сообщил  пресс-секретарь президента Российской Федерации, Москва высоко ценит тот факт, что Беларусь скорбит вместе с россиянами по погибшим в авиакатастрофе в Сочи. "Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза", - подчеркнул Дмитрий Песков.
 

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