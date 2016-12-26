Кремль отметил солидарность Беларуси с Россией в трауре

26 Декабря 2016 15:02

Как сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации, Москва высоко ценит тот факт, что Беларусь скорбит вместе с россиянами по погибшим в авиакатастрофе в Сочи. "Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза", - подчеркнул Дмитрий Песков.