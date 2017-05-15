Красный Крест - это не только поиск пропавших родственников, но и тысячи добрых дел и помощь

14 Мая 2017 21:21

День Победы - особенная дата в нашем календаре. Особенная потому, что даже спустя годы, ее наполняют живые истории о судьбах героев. Тех, кто дожил до наших дней, и тех, кому за победу пришлось заплатить жизнью. Одна из таких особенных историй прямо сейчас.

Все эти годы две внучки из Минска искали место захоронения дедушки. Обращались в поисковые агентства, вели переписку с зарубежными архивами. И, наконец, нашли - через службу розыска Белорусского общества Красного Креста. Теперь у них будет новая история семьи. Ведь когда-то она оборвалась так драматично… Похоронку о муже Александре Зыбайло партизанская связная Фекла Ивановна получила 9 мая 1945-го. О памяти без срока давности - Алеся Высоцкая.

От их рассказа слезы проступают сами. А слова их бабушки, Феклы Ивановны, глубоко врезаются в сердце. 9 мая 1945-го, когда в небо взлетали шапки и радость Победы гремела салютом, к ней пришел почтальон.

Вот он - молодой и красивый. Военнослужащий, еще в польской форме. Это фото 1939 года, тогда деревня Власовцы Брестской области была еще польской. И это единственный снимок Александра Зыбайло.

Все письма, документы, фотографии уничтожил пожар. Партизанская связная Фекла Зыбайло прятала их от немцев в сарае. Потом часто жалела и причитала - хоть бы на могиле поплакать.

Размашистым почерком, видимо, где-то в землянке, на похоронке написано: красноармеец Зыбайло ранен в бою, похоронен западнее гор Лайяниту. После гор - вроде как точка.

Камень с души упал лишь сегодня. И нынешний День Победы для сестер - как новая точка отсчета. Захоронение найдено. Город оказался горами на территории Польши.

Теперь в архиве и дело Александра Зыбайло. Только в этом шкафу более 35 тысяч карточек. За год - в среднем 500 запросов. Процентов 70 касаются Второй мировой войны. Число тех, кто нашел, впечатляет. Много запросов из Великобритании, Польши, Украины, России, Германии. Сегодня все чаще обнаруживают захоронение, нежели живого человека. Но бывают и неожиданные находки.

Философия Красного Креста - отдавать, не ожидая ничего взамен. Делать добро бескорыстно.

В Беларуси идеи гуманизма объединили уже более 22 тысяч активных молодых людей. Свыше миллиона двухсот человек считают себя членами общества Красного Креста. И сегодня Красный Крест - это не только поиск пропавших родственников, но и тысячи добрых дел, и помощь тем, кто попал в беду. Хотя история начиналась с помощи раненым солдатам.

В пяти шагах от офиса Красного Креста в Минске есть памятник. Это бюст Анри Дюнана. Самая гуманная организация мира основана по инициативе одного человека. Швейцарский предприниматель, общественный деятель стал свидетелем кровопролитной битвы. Написал об этом книгу. Она имела огромный успех. И предложил создавать общества по оказанию помощи раненым.

Он стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. А умер в нищете, отдав все на благотворительность. Его имя известно мало, но творение знают все. И 8 мая - день рождения Анри Дюнана - отмечается как Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

Оснащение Белорусского общества Красного Креста помогает решать много задач. Варвара - айтишник. Но в голове держит и десятки сценариев - как помочь человеку до прибытия скорой помощи.

Поддержка спасателям МЧС никогда не лишняя. Здесь, по легенде, лесной пожар. В деревне есть пострадавшие. А в эти минуты ищут пострадавших под завалами. А здесь с собаками ищут горе-грибника. Эти навыки потом спасают жизни. Так и случилось в Смолевичском районе два года назад, когда в лесу заблудилась пятилетняя девочка.

След взяла собака Корса. Сейчас вместе с хозяйкой - волонтером Юлией - занимаются канистерапией. Это еще одно направление Красного Креста. Реабилитация детей с помощью животных. Корса терпелива и заботлива с детьми, как мама. Она сдала экзамены и признана официально собакой-терапевтом.

А Елена и Ирина ждут визы и готовятся посетить место захоронения своего дедушки. Изучают карту, думают, что скажут над могилой, которую искали всю жизнь. Историю о самом счастливом письме теперь их дети расскажут своим внукам. Ведь память не знает сроков давности.