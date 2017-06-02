Космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю

3 Июня 2017 09:11

Накануне с МКС на Землю вернулся экипаж 51-й экспедиции. Среди них и наш соотечественник, Герой России, космонавт Олег Новицкий. Он провел 197 дней в невесомости, участвовал более чем в 50 научных экспериментах. В центре управления полетами за возвращением с орбиты наблюдали десятки журналистов и, конечно же, жена и дочки Олега Новицкого.

И буквально несколько часов назад в "Инстаграме" космонавта появились фотографии первого звонка Олега Новицкого после приземления и непосредственно капсула с парашютом. На малой родине - в Червене - за приземлением сына следила мама космонавта и наша съемочная группа.

Рассказывает Антонина Станкевич (видео). Валентина Новицкая признается: наконец-то, можно выдохнуть. А еще вчера с неохотой соглашалась давать интервью нашей съемочной группе, боялась сглазить: все только после приземления. Теперь можно и пообщаться. Сын Валентины Новицкой - космонавт, родом из Беларуси. Олег Новицкий приземлился в Казахстане.

Почти 200 суток на МКС – ровно столько длилась вторая космическая миссия Олега Новицкого. В родном Червене Олега все ждут с нетерпением, но чуть позже. Сначала космонавт должен пройти реабилитацию. Потом — традиционно - многочисленные пресс-конференции. И сразу домой — к маме.

Вот он – знаменательный момент – приземление. И жители Червеня искренне радуются тому, что все прошло хорошо. Теперь в этой школе космонавта ждут в гости – Олег Новицкий в каждый свой приезд обязательно посещает то место, откуда началась его дорога в жизнь.

На протяжении часа ученики старших классов второй школы, к слову, именно ее окончил Олег Новицкий - с волнением наблюдают, как летит парашют, а затем космонавт приземляется в казахской степи. Интерес к такому событию зашкаливает, хоть в теории школьники знают все нюансы приземления.

Хранитель городской истории, директор музея Елена Заборонок, хоть и ровесница Олега Новицкого, познакомилась с ним уже после его первого полета в космос. Однако именитого земляка обязательно ждет в гости. Тем более, к приезду Олега Новицкого здесь организовали фотовыставку. Экспонаты на месяц местному музею предоставил художник Иван Миско – он же автор скульптур всех белорусских космонавтов.

Но, конечно же, больше всех сына ждет Валентина Новицкая. Встреча состоится уже совсем скоро. Мать приготовит его любимые драники, за столом соберется вся семья. И тогда уже можно будет отпраздновать по-настоящему.