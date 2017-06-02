Космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю

2 Июня 2017 19:00

Буквально только что были обнародованы кадры возвращения на Землю экипажа МКС. Сигнал со спутника обрывался несколько раз, но по итогам все прошло благополучно. После полугодовой экспедиции вернулись наш соотечественник Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке.

Физическое разделение МКС и корабля с экипажем прошло в 13:47 по московскому времени. В Центре управления полетами в Королеве Московской области за возвращением наблюдали журналисты из России, Беларуси и Франции. Среди близких людей, кто с нетерпением ожидал прилета, и супруга Олега Новицкого.

Для Олега Новицкого это второй полет. В этой экспедиции он был командиром экипажа и провел полсотни научных исследований. Все это время с Олегом Новицким был государственный флаг Беларуси: на нем официальные отметки о датах стыковки и расстыковки корабля "Союз МС-03" с Международной космической станцией. После возвращения Олег Новицкий передаст его в музей белорусского посольства в Москве.