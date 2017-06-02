Космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю

2 Июня 2017 21:00

"Есть посадка!" Центр управления полетами буквально несколько часов назад сообщил об успешном приземлении космического корабля "Союз" с двумя членами экипажа МКС. Среди них наш соотечественник, Герой России, космонавт Олег Новицкий. Он провел 197 дней в невесомости, участвовал более чем в 50 научных экспериментах. И вот сегодня он благополучно вернулся на Землю. Как сообщают радиограммы: "Приземление прошло в штатном режиме. Самочувствие членов экипажа хорошее". В Центре управления полетами в Королеве за возвращением с орбиты наблюдали десятки журналистов из Беларуси, России и Франции. Какие опыты проводил Олег Новицкий? И что является неотъемлемой частью личного багажа космонавта? Репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.

Небольшой зал Центра управления полетами в Королеве еле вмещает всех желающих собственными глазами увидеть возвращение двух членов международного экипажа космического корабля "Союз-МС-03". Это наш соотечественник, Герой России, космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке. Они пробыли в космосе ровно 197 дней и сегодня возвращаются на Землю.

Для Олега Новицкого это уже второй космический полет. В этой экспедиции он был командиром экипажа. За более чем полгода работы космонавты провели 50 научных исследований. В частности, Олег Новицкий занимался экспериментом "Плазменный кристалл" (это изучение поведения плазмы в невесомости), альтиметрией (опыт, который исследует пределы болевого порога в космосе). А также проводил эксперименты с аппаратом "Матрешка-Р", который изучает влияние радиации на разные органы человека.

Все это время в космосе с Олегом Новицким был государственный флаг Беларуси. На нем проставлены официальные отметки о датах стыковки и расстыковки корабля "Союз МС-03" с Международной космической станцией. После возвращения с орбиты Олег Новицкий передаст его в музей белорусского посольства в Москве.

За возвращением Олега Новицкого наблюдает его жена Юлия. Как всегда спокойна и очень сосредоточена. Золотое правило – никаких интервью, пока члены экипажа на спускаемом аппарате корабля "Союз МС 03" не приземлятся на юго-востоке Казахстана.

Кстати, в 2018 году Беларусь примет международный космический конгресс. По традиции он проводится в странах, которые вырастили космонавтов. А нам есть чем гордиться. В космосе побывали три белоруса: Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Кроме того, учитывается статус, а Беларусь с 2012 года официально космическая держава. Создание новых спутников вывело нашу промышленность на новую высоту. Начинка многих современных аппаратов – под маркой "Сделано в Беларуси". Сегодня в стране на космос работают более десятка предприятий.

Теперь космонавты должны пройти реабилитацию. После более чем полугода работы в невесомости организм должен восстановиться. Обычно на это уходит около месяца. Только потом Олег Новицкий и Тома Песке дадут официальную пресс-конференцию журналистам.