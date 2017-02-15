Космонавт Олег Новицкий продолжает радовать новыми фотографиями

16 Февраля 2017 19:05

Космонавт Олег Новицкий продолжает радовать соотечественников новыми фотографиями. Благодаря ясной погоде и яркому солнцу над белорусской столицей теперь в "Инстаграме" командира экипажа красуется снимок дневного Минска. "Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска! Так выглядит столица Беларуси с борта МКС в светлое время суток", - написал Олег Новицкий. В объектив его камеры уже попадала ночная белорусская столица, а также Гомель и Брест.