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Коррупционный скандал на предприятии "Гомельтранснефть "Дружба"
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20 Февраля 2017 19:17

Коррупционный скандал на предприятии "Гомельтранснефть "Дружба"

Сегодня Комитет госбезопасности Беларуси распространил сообщение о коррупционном скандале на предприятии "Гомельтранснефть "Дружба". Задержан гендиректор предприятия в момент получения взятки в 5 000 долларов от бывшего зампреда Президиума Академии наук Беларуси Владимира Тимошпольского. Как сообщают в КГБ, в 2015 году управленцы разработали преступную схему. Предприятие "Гомельтранснефть" заключила договор на ремонт нефтепровода Мозырь - Брест с одной из украинских компаний. Сумма сделки составила 8 миллиардов неденоминированных рублей. Чтобы обойти законодательство и обналичить часть преступных доходов, фигуранты привлекали деятельность подконтрольных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей. По материалам дела, Сосновский сопровождал реализацию контракта и обеспечивал авансовые платежи. А Тимошпольский занимался обналичиванием и распределением денег между участниками. Оба фигуранта заключены под стражу.

  

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