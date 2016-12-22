Корпус ДРОЦ "Ждановичи" открылся после реконструкции

21 Декабря 2016 08:12

Под Минском открылся после реконструкции корпус детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи". В торжественном мероприятии участвовали вице-премьер Анатолий Калинин и глава МЧС Владимир Ващенко. В трехэтажном здании - комнаты отдыха, процедурные кабинеты и новая мебель. Главное, что в здании предусмотрена безбарьерная среда. Ежегодно в центре проходят лечение почти 5 тысяч детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы прошли и оценили очень высокий уровень строительных работ, качество интерьеров, наполнения. Есть все удобства для того, чтобы дети с загрязненных территорий приехали на месяц и оздоровились. Вот это и есть государственная политика, которую по требованию Главы государства проводит правительство".

В Беларуси ежегодно проходят оздоровление 65 тысяч детей, проживающих в зонах загрязнения радионуклидами.