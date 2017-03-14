14 Марта 2017 18:50

Cвои короткометражные проекты презентовали ученики столичной школы архитектурного мышления. Чтобы фильмы получились почти профессиональными, дети вместе с преподавателями продумывали образы, шили костюмы и работали над спецэффектами. Это - анимация и театр теней. Секреты киномастерства - в репортаже Юлии Токарь.

Сначала в роли сценариста, после - актера и даже режиссера. Девятилетняя Люба Людчик учит текст авторского фильма. Их команда буквально за месяц разработала короткометражную киноленту с экологическим мотивом "День когда".

Написать, снять и смонтировать. Четыре команды - ученики столичной школы архитектурного мышления презентовали особые кинопроекты. Чтобы создать трехминутный фильм, пришлось много поработать. Дети вместе с преподавателями продумывали артистические образы, шили костюмы и работали над спецэффектами - слайдовой анимацией и теневым театром.

Мужское кино, экологическая притча и волшебная сказка - разные по жанру и характеру фильмы оценили профессиональные кинокритики.

Антонина Корпилова, кинокритик: "Привлекает, что они проходят в этой школе все этапы создания фильма. Они сами и актеры, и сценаристы, и режиссеры. И, конечно, понравились костюмы в некоторых фильмах. Соединение игрового и анимационного кино".

Чтобы постигнуть секреты создания кино, дети изучали разные дисциплины: аудио- и видеомонтаж, иллюстрации и даже стрит-арт.

А это особенный детский мурал. Здесь юные граффитисты рисуют фэнтезийных животных. Персонажи получаются самые разнообразные. Вот это волшебный слон, который очень любит угощаться конфетами. Кстати, для создания таких арт-объектов необходимы только смелость и краски. Техника - дело другое, поэтому попробуем и мы.

В этой школе неординарными способами дети изучают современное искусство, архитектуру и дизайн. Участники проекта создавали макеты городов, а сейчас осваивают печатание художественной книги.