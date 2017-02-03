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Король бездорожья появился в Молодечно
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3 Февраля 2017 18:20

Король бездорожья появился в Молодечно

Местный житель смастерил из автохлама гусеничный вездеход. Причем весь технический эксперимент - сплошная импровизация: кузов от “москвича”, двигатель от “фольксвагена” и гусеницы по собственному рецепту. Грязи не боится, в воде не тонет. Тест-драйв в нашем эфире!
Местный житель смастерил из автохлама гусеничный вездеход
 

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