Король бездорожья появился в Молодечно

3 Февраля 2017 18:20

Местный житель смастерил из автохлама гусеничный вездеход. Причем весь технический эксперимент - сплошная импровизация: кузов от “москвича”, двигатель от “фольксвагена” и гусеницы по собственному рецепту. Грязи не боится, в воде не тонет. Тест-драйв в нашем эфире!



