Корнилов о "Радио Свобода": "Печально известная структура..."

8 Марта 2017 13:03

Известный украинский политолог Владимир Корнилов, ставший участником громкого расследования журналистов Белтелерадиокомпании под названием "Звонок другу", в Facebook ответил "пропагандистам" "Радио Свобода", припомнив им связи с "откровенными нацистами"!









Отметим, что структура "Радио Свобода" сообщила на своем сайте о том, что Владимир Корнилов на просьбу прокомментировать обстоятельства съемок журналистского расследования АТН не отозвался.









В результате были опубликованы комментарии еще двух участников фильма – политологов Константина Бондаренко и Руслана Бортника. Как видим, Владимир Корнилов еще как отозвался на просьбу "Радио Свобода", просто по обыкновению и многолетней привычке в эфир "Радио "Свобода" ставит только то, что вписывается в рамки ее пропаганды!







