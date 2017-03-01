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Контролеры в Минске начнут работать по-новому
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1 Марта 2017 15:18

Контролеры в Минске начнут работать по-новому

С первой декады марта, как планируется, плату за проезд они будут проверять без форменных жилетов, по которым им легко узнают пассажиры. Эксперимент начнется с трамвайных маршрутов. Отличить настоящего ревизора можно будет по другим приметам.

Отсутствие специальной формы у ревизоров - это мировая практика. Если эксперимент будет успешным, контролеры "в штатском" появятся и на остальных маршрутах. Напомним, штраф за неоплаченный проезд в Минске - 11,5 рубля.

  

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