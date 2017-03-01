Контролеры в Минске начнут работать по-новому

1 Марта 2017 15:18

С первой декады марта, как планируется, плату за проезд они будут проверять без форменных жилетов, по которым им легко узнают пассажиры. Эксперимент начнется с трамвайных маршрутов. Отличить настоящего ревизора можно будет по другим приметам.

Отсутствие специальной формы у ревизоров - это мировая практика. Если эксперимент будет успешным, контролеры "в штатском" появятся и на остальных маршрутах. Напомним, штраф за неоплаченный проезд в Минске - 11,5 рубля.