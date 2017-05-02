Контрастная погода ждет минчан и жителей области на этой неделе

2 Мая 2017 18:54

Из-за северных воздушных масс ощущается совсем не майская погода. Завтра днем столбики термометров покажут 15 градусов, а ночью температура воздуха не превысит 6 тепла. Местами также возможны осадки в виде дождя. По предварительным сведениям, средняя температура декады будет на 2 градуса ниже климатической нормы, однако в целом май вряд ли покажет значительные температурные рекорды.