17 Мая 2017 15:18

Научные исследования звездного неба и планет, компьютерные программные продукты и авторские радиоэлектронные приборы. Конкурс научно-технического творчества собрал "Талантов XXI века" в Минской области. А это три сотни молодых исследователей, астрономов, журналистов, программистов из Союзного государства. Всего 8 команд из Беларуси и 15 - из России. В каждой дружине по 12 человек, которые презентовали свои достижения в определенных секциях. В частности - "Техническое моделирование и конструирование", "Мультимедийные технологии", "Астрономия и космонавтика". Между тем, каждый день в конкурсной неделе тематический. Сегодняшний посвятили науке. Юные изобретатели встретились на мастер-классах и семинарах с известными учеными и исследователями.

Конкурс научно-технического творчества продлится еще два дня. Завершится интеллектуальное соревнование в четверг культурной программой. От экскурсии по "Линии Сталина" до путешествия по "алмазному" книгохранилищу страны. Следующий же раз молодые изобретатели и ученые соберутся на конкурсе через год уже в Санкт-Петербурге.