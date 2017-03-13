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Конкурс "Лучший товар Беларуси"
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13 Марта 2017 18:45

Конкурс "Лучший товар Беларуси"

Самые известные, качественные и инновационные. 16 предприятий Минска стали лауреатами республиканского конкурса "Лучший товар Беларуси". Победители от столицы вместе представили 25 товаров - это изделия хлебопекарной, кондитерской, медицинской, деревообрабатывающей промышленности. В каждой номинации товарам присуждается статус "Новинка года", "Стабильное качество", а также спецнаграды: "Лучший в отрасли и регионе".

В этом году победителей премии "Товар года" впервые кроме профессионального жюри определяли обычные потребители. В опросе принимали участие не только жители Беларуси, но и России, Литвы, Великобритании и Казахстана.

Организаторы премии - Госстандарт, также областные и Минский исполкомы. Предприятия, которые получили звание "Товар года", получают право размещать логотип конкурса на своей упаковке в течение двух лет.

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