Комплексная проверка Вооруженных Сил завершается в Беларуси

3 Марта 2017 07:06

Воинским частям и подразделениям предстоит вернуться в места постоянной дислокации. С конца января из запаса были призваны порядка трех тысяч военнообязанных. 30 воинских частей и подразделений прошли серьезную инспекцию. Сейчас личный состав выполняет комплекс мероприятий по подготовке и погрузке вооружения, военной и спецтехники на железнодорожный транспорт.