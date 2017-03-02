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Комплексная проверка Вооруженных Сил завершается в Беларуси
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3 Марта 2017 07:06

Комплексная проверка Вооруженных Сил завершается в Беларуси

Воинским частям и подразделениям предстоит вернуться в места постоянной дислокации. С конца января из запаса были призваны порядка трех тысяч военнообязанных. 30 воинских частей и подразделений прошли серьезную инспекцию. Сейчас личный состав выполняет комплекс мероприятий по подготовке и погрузке вооружения, военной и спецтехники на железнодорожный транспорт.

  

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