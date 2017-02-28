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Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси набирает мощь
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28 Февраля 2017 07:05

Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси набирает мощь

В рамках испытания ряд воинских частей и подразделений 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, укомплектованных военнообязанными из запаса, передан в подчинение Западного оперативного командования. Бойцы совершают марши комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач на полигоны Обуз-Лесновский и Доманово, где им предстоит принять участие в тактических учениях с боевой стрельбой.

В ближайшее время подразделения запасников будут действовать одновременно на различных полигонах страны.

  

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