Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси набирает мощь

28 Февраля 2017 07:05

В рамках испытания ряд воинских частей и подразделений 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, укомплектованных военнообязанными из запаса, передан в подчинение Западного оперативного командования. Бойцы совершают марши комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач на полигоны Обуз-Лесновский и Доманово, где им предстоит принять участие в тактических учениях с боевой стрельбой.

В ближайшее время подразделения запасников будут действовать одновременно на различных полигонах страны.