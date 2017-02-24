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Комплексная проверка боевой готовности продолжается в Белорусской армии
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25 Февраля 2017 09:26

Комплексная проверка боевой готовности продолжается в Белорусской армии

На Борисовском полигоне с подразделениями, укомплектованными военнообязанными, которые призваны из запаса, проводятся мероприятия боевого слаживания. Мотострелки, артиллеристы, танкисты, специалисты связи осваивают новую технику, восстанавливают знания и навыки во владении оружием. Нынешние сборы отличает масштабность выполняемых задач. В последующем подразделения запасников будут действовать одновременно на различных полигонах.

В ближайшее время военнообязанным предстоит совершить марш на боевой технике в новые позиционные районы для выполнения учебно-боевых задач.

  

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